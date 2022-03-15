Омск, , 14:43 — REGNUM Департамент общественных отношений администрации Омска предлагают ликвидировать. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в пресс-службе горадминистрации.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения в структуре мэрии обсудили на очередном заседании комитета по вопросам местного самоуправления Омского горсовета. Депутаты утвердили новую структуру 2 февраля 2022 года. Сообщалось, что изменения связаны с «необходимостью упорядочения и уточнения вопросов подчинённости и подотчётности должностных лиц и структурных подразделений». Ещё одна цель — повышения эффективности управления.

Департамент общественных отношений и социальной политики в постановлении о новой структуре не фигурирует. Мэрия предложила депутатам принять решение о ликвидации указанного департамента. Его функции перейдут к управлению общественных отношений и социальных вопросов.

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в должность мэра Омска официально вступил Сергей Шелест.

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