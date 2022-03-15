Алагирский район, Северная Осетия, 15 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии сегодня утром введен режим чрезвычайной ситуации на территории Алагирского района. Причиной стали снегопады с сильным ветром, которые нарушили жизнедеятельность в горных селениях Нар и Зарамаг. Администрация района постановила ввести во всем муниципалитете режим ЧС с 09:00 15 марта 2022 года до особого распоряжения.

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«В период с 9 по 11 марта 2022 года на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Аланияпрошел комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного ветра до 20 м/с и обильного снегопада (более 20 мм за сутки), высота снежного покрова в горных районах составила более 150 см, в результате чего нарушена жизнедеятельность в Нарском и Зарамагском сельских округах, с общей численностью жителей 143 человека», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Северной Осетии с 18:00 15 марта до 18:00 16 марта 2022 года объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В горных районах на высоте выше полутора тысяч метров существует опасность схода лавин.