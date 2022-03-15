Ярославль, , 14:47 — REGNUM В Ярославской области не стоит ждать дефицита сахарного песка. Об этом заявили в правительстве Ярославской области.

Запасы сахара на складах в Ярославской области Yarregion.ru

«Сейчас в рамках контрольных мероприятий особое внимание уделяем сахарному песку, который активно раскупают. Запасы продукта на складах есть, будет увеличиваться частота поставок в магазины. Недавно был такой же ажиотажный спрос на гречневую крупу и рис, но ситуация быстро стабилизировалась. Есть основания полагать, что с сахарным песком произойдет то же самое. На федеральном уровне экспорт этого вида товара запрещен, и весь произведенный в России сахарный песок останется в стране», — пояснила заместитель директора регионального департамента АПК Валентина Шишина.

14 марта работники департамента АПК и потребительского рынка провели проверку наличия сахара в распределительном центре «Х5 Retail Group», который доставляет продукты в 120 магазинов региона. За время мониторинга на склад поступило 40 тонн сахарного песка.