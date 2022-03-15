Москва, 15 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Россия не ставит задачу уничтожения украинского государства, но в этом государстве должен быть точно не нынешний нацистский, репрессивный, враждебный России режим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 марта, комментируя высказывания посла России во Франции Алексея Мешкова.

ΑΠΕ-ΜΠΕ Алексей Мешков

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Как сообщалось ранее, Мешков на пресс-конференции в Париже заявил: «Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять своё будущее. Этот вопрос даже не поднимался на переговорах двух делегаций».

« Поистине наших послов надо заставлять чаще говорить на публике — чтобы не только глупость, но и политическая позиция каждого была видна и ясна. Что значит «Россия не ставит задачей смену режима на Украине»? А денацификация — это не смена режима? Про то, что Россия не ставит задачу денацификации Украины, посол Мешков сам придумал или его из Москвы так ориентировали? А что такое денацификация как не смена режима?!

Россия не ставит задачу уничтожения украинского государства — это да. Но в этом государстве должен быть точно не нынешний нацистский, репрессивный, враждебный России режим!

Наши военные гибнут за то, чтобы убрать от власти режим укро-нацистов, лишения от западного давления становятся всё более тяжёлым бременем для простых людей России, а дипломаты распинаются перед Западом: мы не то и мы не это, мы не такие страшные и ваших ставленников на Украине не тронем. Это просто безобразие!