Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Некоторым критикам уже удалось посмотреть сериал Marvel «Лунный рыцарь», главную роль в котором исполнит Оскар Айзек. Реакция экспертов была «в основном положительной», сообщает 15 марта портал Comicbook.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

Автор статьи отметил, что подавляющее большинство критиков охарактеризовали сериал как самый необычный проект Marvel. При этом немногим ранее многие из них, посмотрев первые четыре эпизода шоу, заявляли, что «Лунный рыцарь» никак не связан с расширенной киновселенной студии.

«Лунный рыцарь фантастический, а Оскар Исаак исключителен в роли измученного Марка Спектора. Это шоу #Marvel, о котором все будут говорить», — написала администрация аккаунта University Film Review.

«Когда это работает, это дико оригинальный проект MCU (киновселенной Marvel — ИА REGNUM) с вспышками величия, но некоторые более глупые стороны отвлекают от хоррора. Убежденным поклонникам комиксов это может не понравиться так, как новичкам», — отметил автор DigitalSpy Дэвид Опи.

«Я скажу следующее: это отличается от всего, что вы видели у Marvel раньше. Я бы даже сказал — и я не говорю это легкомысленно — это лучшее телешоу MCU в истории», — заявил журналист TechRadar Том Пауэр.

Напомним, премьера мини-сериала «Лунный рыцарь» состоится 30 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Dsiney Plus. Кроме Оскара Айзека в проекте участвуют Итан Хоук, Гаспар Ульель, Мэй Каламави и другие. В рамках шоу будет выпущено шесть эпизодов длительностью от 40 до 50 минут.

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