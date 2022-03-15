Москва, 15 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Горячая линия для поддержки промышленных предприятий начала работать в Москве. Об этом 15 марта сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

В рамках этих мер столичным предприятиям оказывают меры поддержки, связанные с логистикой. Например, специалисты помогают компаниям найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования. Кроме того, по телефону горячей линии собирают предложения промышленников относительно новых мер поддержки.

«Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за один рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве», — добавил Ефимов.