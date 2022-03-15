Мехико, , 14:45 — REGNUM Президент Мексики Андрес Обрадор заявил 14 марта, что его страна не намерена прекращать закупку вакцины «Спутник V» у России, и единственным фактором для расторжения соглашения будет завершение приобретения согласованного количества доз. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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Несмотря на это, Обрадор также заявил, что Мексике больше не требуется закупать медицинские препараты, поскольку у правительства уже достаточно средств для защиты населения в 2022 году.

«Все контракты и соглашения будут сохранены. Ничего не отменяется. Что касается вакцины, то она нам больше не понадобится. К счастью, у нас есть важный резерв, позволяющий защищать население в течение всего года. Все обязательства должны быть выполнены», — подчеркнул президент.

Он также подтвердил отказ Мексики применять какие-либо санкции к России. Единственным призывом будет тот, что уже был произнесён перед Советом ООН: о призыве к миру и разрешении конфликтов путём диалога.

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