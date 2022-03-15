Монтевидео, 15 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Уругвайский «Широкий фронт» осудил десятки случаев злоупотреблений со стороны полиции и призвал правительство принять к сведению их серьезность и действовать соответствующим образом. Об этом пишет Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Глава «Широкого фронта» Фернандо Перейра представил на пресс-конференции данные по каждому делу, возбужденному в судах девяти департаментов страны в 2021 и 2022 годах.

По его словам, данные о случаях жестокого обращения «при задержании мужчин и женщин, как правило, молодых людей, которые подверглись актам насилия с нанесением физического вреда», были предоставлены Национальным институтом по правам человека.

В свою очередь, Ассоциация общественных защитников зафиксировала в общей сложности 102 ситуации за эти годы, из которых 62 были классифицированы как злоупотребления полиции, в которых «чрезмерное применение силы рассматривается как в рамках задержания, так и в последующие моменты».

Перейра выразил мнение, что «невозможно иметь нарушения прав человека <…> и не предпринимать никаких действий в связи с этим».

Политик поставил под сомнение работу министра внутренних дел Луиса Альберто Эбера, в частности, его присутствие на судебном заседании в Дурасно, где давали показания двое полицейских, обвиняемых в смерти молодого человека, которого они задерживали.

Перейра отметил, что «Эбер — не министр полиции, а министр всех уругвайцев, и здесь он сильно вмешался в такую независимую ветвь государственной власти, как судебная», и такое поведение, по словам политика, явно мешает действиям судебной системы.