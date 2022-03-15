Москва, , 14:36 — REGNUM То, что в России выросло количество граждан, склонных сберегать часть своих средств, связано с ухудшением их потребительских ожиданий, а не с переходом на сберегательную модель поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина. Так она прокомментировала соответствующие данные аналитического центра НАФИ.

Доходы растут (сс) jambulboy

«Я бы не интерпретировала рост доли жителей РФ, которые стали сберегать, как переход к сберегательной модели поведения, — сказала Кузина. — На мой взгляд, это происходит не от хорошей жизни. В условиях неопределенности и долгосрочно негативных потребительских ожиданий больше людей старается сделать какой-то финансовый или материальный запас. Если ожидания улучшатся, то люди станут больше тратить».

При этом она призвала не забывать, что на сбережения влияют не только ожидания, но и доходы.

«Сбережения — это часть дохода, если доходы будут низкие или отсутствовать, то сберегать будет не из чего, и тогда больше людей начнет тратить сделанные ранее сбережения, несмотря на то, что их ожидания не стали лучше, — Кузина. — Так что рост [количества] сберегателей — это не переход на сберегательную модель поведения, а результат ухудшения ожиданий жителей РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сбережения, накопленные в прошлом высокообеспеченными гражданами России, начинают возвращаться в РФ.