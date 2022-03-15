Москва, 15 марта 2022, 14:35 — REGNUM Россия своей спецоперацией останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса, заявил 15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Иран и Россия продолжат наращивать деловые связи друг с другом.
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