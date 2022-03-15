Москва, 15 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Россия своей спецоперацией останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса, заявил 15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

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Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.

«Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться, особенно теперь», — сказал Лавров на встрече с иранским коллегой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Иран и Россия продолжат наращивать деловые связи друг с другом.

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