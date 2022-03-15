Москва, 15 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Рост популярности среди российских граждан аренды банковских ячеек очевиден, заявил корреспонденту ИА REGNUM соучредитель «Золотого инвестклуба» Андрей Морозов.

Klarinette71 Банковские депозитные ячейки

«Так как вклады в рублях быстро обесцениваются, а долларовые счета имеют ограничение на вывод денежных средств, то в целях тезаврации (накопления средств) хорошей альтернативой являются банковские ячейки.

Считаю, что сейчас люди уже не думают о дополнительном доходе на вкладах. Сейчас главное — сохранить свои сбережения. И хорошим способом для этого являются сейфовые ячейки.

Вместе с тем, это тоже не самый лучший вариант. Так, например, случаи, когда в небольших банках при изъятии у них лицензии ЦБ РФ, доступ к ячейкам прекращался на неопределенный срок.

В крупных сетевых банках сейчас наблюдается другая проблема: граждане не могут попасть в свои ячейки из-за больших очередей из желающих попасть в ячейки. Приходится записываться заранее. Это крайне неудобно.

Вместе с тем, многие не знают о существовании небанковских сейфовых ячеек. Есть частные компании и в Москве и в Санкт-Петербурге, владеющие сейфовыми ячейками и предлагающие такие услуги.

В них можно хранить свои ценности без проблем и доступ к ним не ограничен», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных российских банках отмечается рост спроса граждан на сейфовые ячейки. В последнее время спрос на эту услугу увеличился в разы.

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