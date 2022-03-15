Екатеринбург, 15 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга изменила проект Каменного моста на улице Малышева. Произошло это из-за многочисленных жалоб горожан. По обеим сторонам памятника культуры появятся пешеходные дорожки. Проект опубликован на официальном сайте мэрии.

Александр Комаров ИА REGNUM Администрация Екатеринбурга

Местные жителей не устраивало отсутствие тротуаров. Именно об их появлении горожане просили во время общественных слушаний. Тротуары в проекте по-прежнему не предусмотрены. Однако в качестве альтернативного варианта жителям предлагают появление здесь пешеходных дорожек.

Новый проект также предусматривает расширение моста. Вместо нынешних двух полос для движения транспорта на нем появятся четыре. Пропускная способность сооружения составит 12 тысяч автомобилей за сутки. В автомобильный мост вмонтируют ливневые сооружения для очистки дождевых и талых вод. Кроме того, здесь появится подземный пешеходный переход. По нему можно будет попасть к Плотинке.