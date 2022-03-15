Джакарта, 15 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Десятки граждан Индонезии стали жертвами мошенничества в Стамбуле (Турция), сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

(сс) Prayitno Индонезия

Из 29 граждан Индонезии пять человек вернулись на остров Бали, 16 человек были эвакуированы генеральным консульством Индонезии в Стамбуле из временных убежищ.

«Мы сосредоточимся на предоставлении защиты жертвам и наказании преступников, проживающих как на Бали, так и в Турции», — пояснил посол Индонезии в Турции.

По имеющейся информации, индонезийским гражданам пообещали легально работать в Турции. Индонезийским гражданам пообещали высокие зарплаты и жильё. За это потерпевшие заплатили от 25 до 40 млн индонезийских рупий. Пострадавшие выехали по туристическим визам. За месяцы пребывания в Турции пострадавшие не получили обещанной работы, не получили разрешения на работу и жили в нелегальных ночлежках в очень плохих условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 14 408 случаев заражения коронавирусом.