Москва, , 14:33 — REGNUM Иран и Россия рассчитывают на конструктивное сотрудничество с США по теме ядерной программы. Об этом 15 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценного осуществления этой договоренности, которая была подкреплена резолюцией Совета Безопасности ООН, и на основе изначально заложенного в ней баланса интересов», — заявил Лавров.

«Мы ждём возвращения США в правовое поле этой ядерной сделки. Ждём отмены незаконных санкций, которые Соединённые Штаты ввели и которые больно бьют не только по Ирану и его народу, но и по целому ряду других стран», — указал он.