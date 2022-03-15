Москва, , 14:39 — REGNUM Россия и США не прерывали контактов, но именно Вашингтон предпочёл прекратить диалог по некоторым важным направлениям. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 15 марта журналистам.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Balk MSC

Он отметил, что российская сторона не инициирует сворачивание контактов с США. В Москве понимают важность обсуждения существующих тем.

«Но хотел бы отметить, что инициативы по прекращению диалога по ряду важных направлений за последнее время были реализованы именно с американской стороны», — сказал Рябков.

По словам дипломата, российско-американские отношения необратимо разрушаются из-за линии Вашингтона. Две страны не обсуждают вопрос о функционировании дипломатических представительств.

Дипломат добавил, что отношения России и США движутся к разрушению, вероятно, даже необратимому, из-за линии Вашингтона. Вопрос функционирования диппредставительств двух стран не обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что диалог Москвы и Вашингтона возможен, если США проявят конструктивный настрой.

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