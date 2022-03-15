Москва, 15 марта 2022, 14:31 — REGNUM Роль Вашингтона в происходящей в настоящее время на территории Украины ситуации является сугубо деструктивной. Об этом 15 марта заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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«Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию», — сказал он.
Также замглавы МИД РФ утончил, что усилия Москвы в данный момент сфокусированы полностью на реализации целей специальной военной операции ВС РФ по денацификации Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО) это будет означать для НАТО войну с Россией и тут вопрос только в том, готов ли к этому альянс.