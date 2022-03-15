Донецк, 15 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Колонна с гражданскими автомобилями была расстреляна боевиками украинских вооружённых формирований. Об этом сообщили жители Волновахи, ставшие очевидцами.

Mil.gov.ua Украинский солдат

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Согласно информации, предоставленной штабом территориальной обороны ДНР, мирные жители Волновахи пытались выбраться из захваченного националистами населённого пункта. Они обозначили транспорт белыми флагами и тряпками, привязанными к зеркалам транспортных средств.

«При попытке выехать из центра города мирные жители попали под огонь боевиков. В результате обстрела были убиты четверо местных жителей, пятеро получили ранения», — рассказали в штабе.

Кроме того, националисты обстреливали населённый пункт с помощью мобильного миномёта ещё до начала военной спецоперации России на Украине.