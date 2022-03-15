Москва, 15 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба попросил не вызывать его в сборную России из-за ситуации на Украине. Об этом 15 марта заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Стоп-кадр трансляции Дзюба

Карпин рассказал, что поговорил с Дзюбой по телефону, и тот сказал, что очень хочет играть за сборную.

«Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать», — сказал Карпин.

Он добавил, что остаётся на связи с ним и будет следить за его выступлениями за «Зенит».

Напомним, последний раз Дзюба играл за сборную России летом 2021 года на чемпионате Европы. После назначения Карпина главным тренером Дзюба один раз попал в расширенный состав команды, но после отказа от вызова его больше не приглашали на сборы.