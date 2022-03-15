Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявляя, что вопреки решению правительства провела ряд встреч с представителями руководства Евросоюза и лидерами ряда стран, может ошибаться. Об этом 15 марта заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

«К сожалению, президент Грузии введена в заблуждение. Я хочу высказать предположение, что она оказалась в непонятной ситуации», — сказал глава грузинского правительства.

Он выразил надежду, что ситуация вскоре прояснится, а вопросы к президенту отпадут. При этом Гарибашвили отметил, что Зурабишвили обязана согласовывать зарубежные поездки с правительством. Ей не разрешили покидать страну в такое непростое время, так президент Грузии является верховным главнокомандующим.

Напомним, 14 марта Зурабишвили заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч с главами государств и руководством ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это «нарушением конституции».

Читайте ранее в этом сюжете: «Грузинская мечта»: президент Грузии призналась в нарушении конституции