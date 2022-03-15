Екатеринбург, 15 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 15 марта произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Восточной. Погиб 60-летний мужчина, сообщили в свердловском управлении МЧС.

Dave Hogg Пожар

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 10 метров. Из подъезда эвакуировали десять человек. При тушении пожара спасатели обнаружили в квартире тело мужчины. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Первоуральске Свердловской области при тушении пожара в автосервисе 15 марта погиб спасатель. Уралец посвятил службе в пожарной охране 25 лет. Он был командиром отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10-го пожарно-спасательного отряда.