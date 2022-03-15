Порт-о-Пренс, , 15:10 — REGNUM Директор Доминиканского института качества и директор Гаитянского бюро стандартов провели 14 марта встречу, целью которой было содействие торговому обмену и устранение технических барьеров для торговли. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити Joe deSousa

Данная встреча является частью программы сотрудничества между Гаити и Доминиканской Республики при содействии Карибского агентства по развитию экспорта, финансируемого Фондом развития Европейского союза для повышения качества продукции и повышения конкурентоспособности карибских компаний.

Директора договорились разработать и утвердить график работ на 2022−2023 годы для разработки стандартов трёх промышленных продуктов: какао, эфирных масел и косметики.

Читайте ранее в этом сюжете: Доминиканская Республика строит стену на границе с Гаити