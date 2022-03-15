Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор 39-летней жительнице Краснодарского края, пытавшейся вступить в состав боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вербовавшей своего несовершеннолетнего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что женщина приобрела на себя и сына авиабилеты из Краснодара до Стамбула (Турция), откуда хотела вместе с сыном выехать в Сирию. Женщина была задержана 9 июля 2021 года. При этом злоумышленница склоняла своего сына вступить в ряды запрещённой в России организации и пройти в Турции обучение исламской религии в специализированном учебном заведении.

Кроме того, женщина не один раз переводила боевикам деньги.

Суд приговорил жительницу Кубани к десяти годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.