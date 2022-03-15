Посёлок городского типа Поназырево, Костромская область, , 14:24 — REGNUM Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего начальника костромской исправительной колонии общего режима №2 Владимира Павлова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском областном суде. Суд признал Павлова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Колючая проволока © Наталья Диева

Как установило следствие, в 2018—2019 годах руководитель получил от осужденного, содержащегося в колонии, 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Взамен он обещал мужчине покровительство и лояльное отношение. После того как заключенный отбыл срок, между ним и Павловым была достигнута новая договоренность.

Мужчина намеревался заплатить начальнику ещё 180 тысяч рублей с тем, чтобы наладить передачу мобильных телефонов другим осужденным. Также он просил Павлова помочь одному из арестантов с досрочным освобождением за 1 миллион рублей.

В октябре 2019 года глава ИК-2 был задержан. В его доме было обнаружено 27 мобильных телефонов и часы, полученные в качестве взятки. Изначально дело рассматривалось в Шарье. Суд первой инстанции приговорил Павлова к лишению свободы на 7,5 лет, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Сторона защиты обжаловала решение, но проиграла дело в Костромском областном суде.

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