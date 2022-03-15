Москва, , 14:21 — REGNUM Иран и Россия продолжат наращивать деловые связи друг с другом. Об этом 15 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень», — заявил Лавров.

«Мы уверены, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперёд», — указал он.

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