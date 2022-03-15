Богота, , 14:25 — REGNUM Согласно результатом исследования консалтинговой компании GfK, самыми главными опасениями колумбийцев являются коррупция и преступность. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Полиция Колумбии Galo Naranjo

Всего исследование выделило 10 главных стресс-факторов, оказывающих влияние на корпоративные решения, доля коррупции составила 32,2%, тогда как преступности — 31,9%.

Официальные данные подтверждают опасения жителей Колумбии. Согласно отчёту правительства страны, только в январе 2022 года в Колумбии было зафиксировано 30 691 случай воровства или грабежей, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В свою очередь, национальный департамент статистики опубликовал данные опросов, согласно которым 78% жителей столицы не чувствуют себя защищёнными, и только 4% жителей чувствуют себя в безопасности.

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