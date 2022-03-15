Москва, , 14:18 — REGNUM Россия и Иран прорабатывают большой совместный межгосударственный договор. Об этом 15 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Продолжается проработка проекта нового большого межгосударственного договора, с инициативой принятия которого выступила иранская сторона», — заявил Лавров.

«Мы выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем подписании этого базового документа. В нём будут отражены актуальные состояния и перспективы развития всего комплекса российско-иранских отношений», — указал он.