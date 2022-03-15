Иерусалим, , 14:19 — REGNUM Российская певица Жасмин (Сара Манахимова) ответила на слухи об эмиграции. Она написала пост на эту тему в своём сообществе «ВКонтакте».

Певица Жасмин Кадр из клипа Жасмин «Дольче Вита»

По словам артистки, её отъезд в Израиль временный, а также он был запланирован некоторое время назад, так как в этой стране у Жасмин много родственников, а также похоронен отец. «Мы уехали, как было запланировано еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех вас», — говорит певица.

ИА REGNUM напоминает, что Жасмин получила известность в начале 2000-х годов благодаря песням «Долгие дни» и «Головоломка», которые стали хитами. Певица в 2014 году получила почётное звание «Заслуженной артистки РФ».

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