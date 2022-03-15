Кабул, , 14:17 — REGNUM Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, сообщил, что шесть месяцев спустя он вновь посетил Кабул, чтобы оценить прогресс и обсудить проблемы, связанные с гуманитарной ситуацией в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

По прибытии в афганскую столицу Гранди встретился с Абдуллой Абдуллой, бывшим председателем Высшего совета по примирению Афганистана.

В ходе встречи Абдулла поблагодарил ООН за помощь и назвал гуманитарную помощь международного сообщества Афганистану эффективной.

Верховный комиссар недавно заявил, что участники трёхдневной встречи дипломатической ассамблеи в Анталье согласились с тем, что Афганистан не должен быть забыт из-за украинского кризиса.

Ранее Организация Объединённых Наций заявляла, что по меньшей мере 22 миллиона человек в Афганистане остро нуждаются в помощи.