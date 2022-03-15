Курск, 15 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В ходе специальной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Дмитрий Уланов. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба областной администрации.

Скрин официального телеграм-канала администрации Курской области Сообщение о гибели Дмитрия Уланова

«В ходе проведения специальной операции на территории Украины погиб наш земляк, гвардии ефрейтор контрактной службы Дмитрий Уланов. Соболезнуем родным и близким… Вечная память», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 марта была опубликована информация о гибели уроженца города Железногорска сержанта Александра Барыкина.