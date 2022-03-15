Приштина, Сербия, 15 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В полицейской инспекции Косово 15 марта сообщили о том, что в отношении 48 полицейских и двоих таможенников было возбуждено уголовное дело. Все они были арестованы 14 марта в ходе операции «Пункт» в Джяковице по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и причастности к коррупции.

Взяточник

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава полицейской инспекции Косово Куштрим Ходай назвал в числе арестованных комендантов КПП «Чафа Пруш» и «Чафа Морине» Рамиза Ахмети и Джавита Лёкая.

Ранее министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля заявил, что в полиции Косово не будут держать тех, кто пытается запятнать почетный труд стражей правопорядка коррупцией и злоупотреблениями.