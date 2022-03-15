Кабул, 15 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Бывший представитель Афганистана при ООН говорит, что Катар преследует свои цели под эгидой «афганского мира», и что результатом стало усиление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и разрушение Афганистана.

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В ответ на письмо тех, кто сообщил Белому дому, что Центральный банк Афганистана независим, Махмуд Сайкал сказал: «Думающие о нашей стране» стали марионетками Катара».

Документ, полученный 12 марта Afghanistan Iternational, показывает, что ряд бывших афганских чиновников и политиков обратились к президенту США с просьбой перевести замороженные валютные резервы Афганистана в Центральный банк талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Документ подписали Фатима Гилани, бывшая глава Афганского общества Красного Полумесяца, и Султан Баракат, глава Центра изучения конфликтов и гуманитарных вопросов в Катаре.

Гилани и Баракат, имеющие тесные связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Катаром, заявили Соединенным Штатам, что считают Центральный банк Афганистана независимым.

Махмуд Сайкал, однако, говорит, что Центральный банк Афганистана таковым не является: «Руководство банка несёт ответственность за финансирование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находится в чёрном списке ООН, США и ЕС».

Он указывает на Нур Ахмада Агафарда, №2 в Центральном банке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который отвечал за сбор денег и закупки оружия для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эти игры показывают сговор дипломатии Катара и некоторых наших политиков, которые направили письмо в Белый дом с ложным утверждением, Центральный банк Афганистана независим», — написал Сайкал в Твиттере.

Катар позволил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать политический офис в Дохе в 2013 году. Несмотря на резкую критику со стороны афганских граждан, офис продолжает работать до сих пор.

Министр иностранных дел Катара был одним из первых иностранных официальных лиц, посетивших Кабул после падения предыдущего правительства и встретившихся с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).