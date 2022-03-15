Москва, 15 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Ситуация, в которой оказалась России, из-за не имеющего аналогов санкционного давления со стороны недружественных стран, требует кардинального изменения экспортной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Publicdomainpictures.net Сахар

«Ограничения на вывоз зерновых и сахара — это важная составная часть формирования самодостаточной экономической системы. Контроль над экспортом должен обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но и помочь справиться с ростом цен на продукты питания.

Следует отметить, что ограничения экспорта не значат его полной остановки. Возможность вывоза в страны ЕАЭС сохраняется на основе лицензий и выделяемых квот. То есть при обоснованности запроса со стороны наших партнеров по Союзу, последние не останутся без необходимой им продукции.

В тоже время, многие государств Персидского залива, Африки, Азии существенно зависят от поставок из России. Разумеется, наша страна, действуя на основе долгосрочных контрактов, не оставит голодать ни Египет, ни Иран, ни Бангладеш. Да и турецкие мукомолы не останутся без пшеницы из России.

Другое дело, что приоритетом является собственная продовольственная безопасность. Также недопустимо использования продукции наших производителей третьими странами для спекуляции на мировых рынках.

А между тем, именно операции по последующей перепродаже российских зерновых приобрели особую популярность среди покупателей из ЕАЭС. Собственно говоря, зерновой баланс России, сам по себе, предполагает экспорт порядка половины того, что мы выращиваем. Тем более, что урожай 2021 года был выше прошлогоднего.

Несколько иная ситуация с сахаром, по которому Россия оказалась на грани самообеспечения. Связано это, как с ажиотажным спросом населения, так и с созданием запасов предприятиями пищевой промышленности, в ожидании дальнейшего подорожания этого важнейшего компонента отраслевого производства.

В любом случае, и тот и другой продукт агропромышленного сектора играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Не говоря уже о том, что движение цен на зерновые и сахар непосредственно сказываются на продовольственной инфляции, что непосредственно касается каждого россиянина.

В любом случае, даже избыток той или иной продукция не является критичной проблемой. Та же пшеница, закупаемая у производителей государственными органами по фиксированным ценам, может послужить основой товарных интервенций на внутреннем рынке для поддержания внутреннего баланса между спросом и предложением.

Запрет на экспорт пока носит временный характер. Однако данный подход может послужить основой изменения всей внешнеэкономической политики.

Логично и обоснованно выглядел бы следующий шаг — это полная централизация зарубежного сбыта жизненно важной отечественной продукции.

В этом случае, профильные ведомства (Минсельхоз, Минпромторг и т.п.), или уполномоченные ими закупочно-сбытовые структуры, действуя в интересах государства, осуществляли бы закупки продукции внутри страны для обеспечения внешнеэкономических контрактов.

Отечественные же производители будут просто вынуждены уделять основное внимание национальному рынку, ориентируясь на реальный внутренний спрос, без оглядки на внешнюю конъюнктуру.

Это позволило бы наконец-то отвязать внутренние цены от мировых рынков, что в конечном итоге, приведет к отказу от процветающей в последние годы эгоистичной философии «экспортного паритета», одной из существенных причин инфляционных процессов в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о временном запрете на экспорт зерновых и сахара в государства Евразийского экономического союза подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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