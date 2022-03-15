Тунис, , 14:17 — REGNUM Полиция Туниса организовала серию рейдов, направленную против укрывателей продуктов и спекулянтов. Об этом 15 марта сообщает Babnet со ссылкой на источники.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, полицейские операции проходят по всей территории страны, согласно инструкции правительства по предотвращению продовольственного кризиса.

По данным местных чиновников, в ходе рейдов было изъято 436 тонн манной крупы, мучных изделий, риса и соли, 42 тонны сахара, 65 тонн овощей и, 259 тонн зерна, бобовых и кормовых материалов, а также 19 599 литров рафинированного и 24 462 литра нерафинированного масла.

Ранее власти ряда стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке развернули компанию по борьбе со спекуляцией продуктами на фоне резкого роста мировых цен на зерно.