Тунис, 15 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Полиция Туниса организовала серию рейдов, направленную против укрывателей продуктов и спекулянтов. Об этом 15 марта сообщает Babnet со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, полицейские операции проходят по всей территории страны, согласно инструкции правительства по предотвращению продовольственного кризиса.

По данным местных чиновников, в ходе рейдов было изъято 436 тонн манной крупы, мучных изделий, риса и соли, 42 тонны сахара, 65 тонн овощей и, 259 тонн зерна, бобовых и кормовых материалов, а также 19 599 литров рафинированного и 24 462 литра нерафинированного масла.

Ранее власти ряда стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке развернули компанию по борьбе со спекуляцией продуктами на фоне резкого роста мировых цен на зерно.