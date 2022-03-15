Монтевидео, 15 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Широкий фронт Уругвая осудил 15 марта 50 случаев злоупотребления силой со стороны полиции, призвав правительство принять во внимание их серьёзность и принять решительные меры. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Лидер партии представил журналистам на пресс-конференции данные каждого из 50 открытых случаев, произошедших за 2021 и 2022 годы. Большая часть жалоб была связана с жестоким обращением при задержании, которое в первую очередь применялось к молодым людям. Он также заявил о регулярных актах насилия с нанесением ущерба здоровью.

Партия также поставила под сомнение необходимость присутствия министра внутренних дел Луиса Хебера на судебном слушании по делу о непреднамеренном убийстве во время задержания.

«Хебер — не министр полиции, он скорее министр всех уругвайцев и, находясь на заседании, он оказывал сильное влияние на такую независимую ветвь власти, как судебная», — осудил президент Широкого фронта.