Москва, 15 марта 2022, 14:30 — REGNUM США играют в ситуации с Украиной сугубо деструктивную роль, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 15 марта журналистам.
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Он отметил, что российская сторона осуждает позицию Вашингтона. Подходы двух стран к текущим событиям на Украине диаметрально противоположны.
«Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию», — сказал Рябков.
Дипломат добавил, что происходящее сейчас в значительной степени определила политика, которую на протяжении многих лет проводили США. Россия полностью сфокусирована на достижении целей, поставленных для специальной военной операции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили об опасности биологических лабораторий на Украине для России и всей Европы.
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