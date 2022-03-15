Минск, 15 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. События на Украине доказывают, что цель западных стран заключается в устранении таких конкурентов, как Россия и Китай, заявил 15 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Изменение политического курса — это и есть попытка передела сфер влияния в регионе. Очевидно, что конечная цель — Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что события, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что информационная агрессия против Белоруссии будет увеличиваться, так как на дискредитацию государства в глазах населения республики брошены огромные средства.

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