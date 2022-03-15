Москва, 15 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с действующим и избранным президентами Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и Сердаром Бердымухамедовым. Об этом 15 марта сообщает туркменское информагентство ТДХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов

«Тепло поприветствовав друг друга, собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поздравил лидера Туркмении с успешным проведением президентских выборов. А глава республики отметил новым президентом избран Сердар Бердымухамедов.

Также Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что он намерен продолжить активную деятельность в качестве председателя верхней палаты парламента.