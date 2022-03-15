Сана, 15 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Совет сотрудничества стран Персидского залива начал работу над дипломатическим урегулированием конфликта в Йемене. Об этом 15 марта сообщает Al-Hadath.

Демонстрация Хуситов. Йемен

По данным журналистов, дипломатические усилия направлены на проведение прямых переговоров между правительством Йемена и повстанцами-хуситами.

Отмечается, что переговоры планируется провести в Эр-Рияде с 29 марта по 7 апреля.

СМИ также сообщают, что президент Йемена Абдул Мансур Хади уже согласился принять участие в переговорах. Участие делегации хуситов пока официально не подтверждено.

В случае, если переговоры пройдут успешно, стороны конфликта в Йемене смогут остановить войну, которая продолжается в стране с 2015 года.