Киев, 15 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода теперь является гражданкой Республики Мальта. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на музыкального продюсера Кирилла Чибисова.

Daniel Kruczynski Светлана Лобода

«Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства», — утверждает Чибисов. Он также отметил, что певица последние годы «консолидировала все свои капиталы на Мальте», и её состояние оценивается в $200−300млн.

Ранее Светлана Лобода публично выступила против спецоперации России. Она записала в своих соцсетях видеообращение и со слезами просила остановить вооружённый конфликт с Украиной.