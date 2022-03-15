Херсон, 15 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Впервые с 2015 года, когда в рамках декоммунизации, на Украине на законодательном уровне было полностью запрещено использование советской символики, жители города Херсона 14 марта смогли почтить память советских воинов, освободивших город во время Великой Отечественной войны. Об этом 15 марта сообщает Минобороны России.

City.kherson.ua Вечный огонь. Херсон

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Уточняется, что в митинге, который был посвящен памяти советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 года, принимало участие 200 жителей города Херсон.

При этом указывается, что горожане, члены ветеранских организаций и активисты впервые за много лет смогли в спокойной обстановке собраться у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата в Парке Славы города.

Также, отмечается, что после прозвучавших в ходе митинга в адрес советских воинов слов благодарности за освобождение города в годы Великой Отечественной войны, собравшиеся поддержали предложение прийти на торжественное шествие в День Победы — 9 мая 2022 года — громкими аплодисментами.

Отметим, с 2015 года ветераны и простые люди, которые приходили на памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, подвергались физическому насилию со стороны украинских националистов, а также гонениям со стороны государственных органов исполнительной власти Украины.