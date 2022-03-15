Казань, , 15:20 — REGNUM Из незаконного оборота сотрудниками полиции Татарии изъята крупная партия наркотического средства. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники заключены под стражу.

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

В ноябре 2021 года в лесополосе рядом с автодорогой в Рыбно-Слободском районе Татарии оперативники обнаружили закладку наркотических средств общей массой около 10 килограммов. По мнению полицейских, в районе действовала наркогруппировка. Через несколько месяцев задержали жителя города Чебоксары, при обыске которого обнаружили около 800 граммов наркотиков. Со слов мужчины, он забрал запрещенные вещества из еще одного тайника по указанию оператора интернет-магазина, где реализовывали наркотики. В дальнейшем чебоксарец должен был расфасовать партию и сбыть ее на территории своего города.

Правоохранитили в изготовлении наркотиков заподозрили двоих жителей Казани. Сама нарколаборатория может располагаться в принадлежащем одному из злоумышленников частном доме в Ульяновской области. При обыске жилища и хозяйственной постройки были изъяты 25 свертков наркотического средства общей массой более 24 килограммов, а также свыше 100 канистр с наркотиками общей массой более 84 килограммов. Кроме этого, обнаружено лабораторное оборудование и химические реактивы, которые могли использоваться при производстве запрещенных веществ. По словам задержанных, они работали в интернет-магазине и в их обязанности входило изготовление и сбыт бесконтактным способом крупнооптовых партий наркотиков на территории Татарии, Чувашии и Ульяновской области.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах задержали 37-летнего организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

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