Донецк, 15 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Киевский режим удерживает в заложниках 17 детей из Донецкой Народной Республики, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что 20 февраля из ряда населённых пунктов республики, находившихся под контролем Украины, отправились на отдых в Святогорск 17 детей. В настоящее время дети находятся в Славянске, о чём сообщили родителям по телефону. И добавили, что в 14:00 готовится их эвакуация в неизвестном направлении.

«Мы требуем немедленного возвращения детей домой к своим родителям, и призываем мировую общественность осудить действия преступного киевского режима!» — говорится в обращении штаба территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что родители проживают в населённых пунктах Мирное, Гранитное, Староигнатьевка.