21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 19:41 — REGNUM В Москве в Музее современной истории России проходит выставка «В гостях у татар». Выставочный проект знакомит гостей с национальной культурой татарского народа, наглядно рассказывает о его буднях, праздниках, многовековых обрядах и обычаях.

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект уже побывал в девяти регионах России. Он реализуется в рамках указа президента России Владимира Путина, который объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России.

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Центр выставки — этнографическая коллекция конца XIX — начала XX века, включающая в себя 118 музейных предметов, среди которых комплекты женских татарских костюмов, подлинные предметы быта, элементы одежды, орудия труда, посуда, мебель и музыкальные инструменты. Из ювелирных предметов представлены накосники, воротниковые подвески, перевязь, серьги, браслеты.

На выставке «В гостях у татар». Мастер-класс по изготовлению сумок из кожи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар». Мастер-класс по изготовлению сумок из кожи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «В гостях у татар». Мастер-класс по изготовлению сумок из кожи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колодки для изготовления обуви Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «В гостях у татар». Сувениры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «В гостях у татар». Сувениры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В отдельную группу можно выделить изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Это предметы традиционного татарского искусства кожаной мозаики: знаменитые инчиги — обувь, сшитая из цветной кожи, тапочки с мягкой и жесткой подошвой, подушки и панно с растительным орнаментом.

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Более сотни произведений живописи современных художников России и других городов появились в проекте благодаря арт-симпозиумам в Елабуге. На работах изображены обряды и обычаи татар, сюжеты из народного эпоса, воспоминания о детстве и малой родине, достопримечательности Татарии.

Выставка «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочный проект «В гостях у татар» основан на собрании Елабужского государственного музея-заповедника, а также работах народного художника Ахсана Фатхутдинова из Комплексного музея города Нижнекамска и ювелирных украшениях из музея Казанского техникума народных художественных промыслов.

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «В гостях у татар» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит до 10 апреля 2022 года в выставочном зале №1 в главном здании Музея современной истории России по адресу: Москва, улица Тверская, дом 21.