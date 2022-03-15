Бразилиа, , 14:05 — REGNUM Бразильская ассоциация водителей транспортных средств подала 14 марта иск в суд Федерального округа с требованием приостановить чрезмерное повышение цен на топливо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Дальнобойщики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Организация также потребовала приостановить действие политики международного паритета цен государственной компанией Petrobras. Президент организации в своем заявлении указал, что данная политика «приводит к частым и непропорциональным повышениям цен на топливо».

Последнее повышение цен было объявлено Petrobras 10 марта. Бензин тогда подорожал на 18,8%, а дизельное топливо — на 24,9%. Президент осудил решение компании, заявив, что оно «душит бразильцев, поскольку прямым следствием этого является рост цен на продукты питания и лекарства».

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия и Чили — крупнейшие покупатели оружия в Латинской Америке