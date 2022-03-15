Бразилиа, 15 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Бразильская ассоциация водителей транспортных средств подала 14 марта иск в суд Федерального округа с требованием приостановить чрезмерное повышение цен на топливо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Организация также потребовала приостановить действие политики международного паритета цен государственной компанией Petrobras. Президент организации в своем заявлении указал, что данная политика «приводит к частым и непропорциональным повышениям цен на топливо».

Последнее повышение цен было объявлено Petrobras 10 марта. Бензин тогда подорожал на 18,8%, а дизельное топливо — на 24,9%. Президент осудил решение компании, заявив, что оно «душит бразильцев, поскольку прямым следствием этого является рост цен на продукты питания и лекарства».