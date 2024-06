Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В сериале студии Lucasfilm «Оби-Ван Кеноби» на основе медиафраншизы «Звёздные войны» не появится тёмный владыка ситхов Дарт Мол, при том, что изначально авторы шоу планировали возвращение этого персонажа. Об этом 15 марта сообщает портал We Got This Covered.

Скриншот YouTube Дарт Мол

Создатели сериала хотели вернуть Мола в качестве антагониста, они даже наняли для этой роли актёра и каскадёра Рэя Парка. Предполагалось, что в новом шоу Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) столкнётся с убийцей его учителя Квай-Гон Джинна. Однако позже продюсеры объявили, что в сериале будет показан реванш между Оби-Ваном Кеноби и Дартом Вейдером (Хейден Кристенсен).

Как отмечают инсайдеры, шоураннеров (главных продюсеров) «Мандалорца» Дейва Филони и Джона Фавро обеспокоило то, что первоначальный сценарий «Оби-Вана Кеноби», в котором джедай защищал своего будущего падавана от Мола, слишком напоминает сценарий «Мандалорца». В итоге глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди решила внести изменения в проект, несмотря на то, что Рэй Парк уже готовился к роли на съёмочной площадке.

Напомним, премьера сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится на сайте потокового сервиса Disney Plus 25 мая 2022 года. Рэй Парк исполнил роль Дарта Мола в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».