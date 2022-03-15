15 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 15:54 — REGNUM В Южной Корее обсудили отношение жителей Японии к отношениям между Сеулом и Токио.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного японской телерадиокомпанией NHK с 11 по 14 марта среди 1223 жителей Японии в возрасте старше 18 лет, 59% респондентов сообщили, что отношения между Сеулом и Токио не изменятся, несмотря на то, что избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обещал улучшить корейско-японские отношения в ходе своей предвыборной кампании.

Противоположной точки зрения придерживаются лишь 25% участников опроса. Тем не менее показатель оказался на 18% больше, чем по итогам опроса, проводившегося после прихода к власти действующего президента Мун Чжэ Ина. Около 4% полагают, что двусторонние отношения ухудшатся.

Мун Чжэ Ин Официальное интернет-представительство президента России

Отмечается, что такого мнения жители страны придерживаются из-за того, что конфликт между Сеулом и Токио усугубился из-за исторических проблем, таких как принудительная мобилизация рабочих и сексуальное рабство в годы японского колониального господства.

«Ничего не станет лучше. О чем вы говорите? Вы сначала признайте свои ошибки и извинитесь, а потом поговорим об улучшении отношений», — негодует sdra***.

«Вы не меняетесь, и неважно, кто будет стоять у власти в Южной Корее», — отмечает dake***.

«А чего вы ожидаете от нас, если сами не хотите меняться?» — интересуется hawk***.

«Разве мы можем доверять друг другу?» — вопрошает lkwm***.

«Будь президентом сам Будда или Иисус, разве вы измените свое мнение? У вас там что, пластинку заело?» — недоумевает kuhe***.

«Корейско-японские отношения не нуждаются в улучшении», — отмечает ysds***.

«Мне кажется, власть должна сейчас сосредоточиться на отношениях со Штатами, а не с Японией», — предполагает hipp***.

«Япония настроена враждебно по отношению к Южной Корее, так почему это мы первые должны пойти им навстречу?» — интересуется clkw***.

«Все, что вам нужно сделать, это признать ошибки прошлого, включая военные преступления, и стать «дружелюбным» соседом. Это мы пострадали от ваших действий. Однако, несмотря на это, у жителей двух стран нет причин ненавидеть друг друга», — считает hbno***.

«Чтобы быть наравне с Японией и Китаем, нам необходимо срочно укрепить свой военный потенциал и сделать экономический рывок», — пишет 7mk4***.

«Ненавижу японцев. Они делают вид, что лучше нас», — негодует ojij***.

«Считаю, что нам необходимо наладить отношения, которые испортил Мун», — предполагает bk21***.

«Причина, по которой отношения между Японией и Южной Кореей плохие, заключается в антияпонском воспитании. Нам промывают мозги с рождения», — отмечает gkvi***.

«У нас нет причин для налаживания отношений с Японией», — пишет zxcv***.

«Ой, не беспокойтесь, они ещё сами потом приползут», — считает ngju***.