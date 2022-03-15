Минск, , 13:55 — REGNUM Минск будет получать энергоносители из России примерно по тем же ценам, как в РФ. Об этом 15 марта, выступая на встрече с руководством спецслужб Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации — то, что мы всегда требовали от России», — указал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер также подчеркнул важность достигнутых на правительственном уровне белорусско-российских договоренностей, которые были приняты в развитие переговоров глав государств.

«Вчера закончились переговоры делегаций России и Белоруссии в развитие моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придёт время — расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось», — подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что теперь как у руководства России, так и у всех российских граждан «сформировалось твёрдое понимание, что мы должны быть вместе, что Белоруссия так же нужна России, как нужна нам огромная Россия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Москве состоялась встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов.

Несколькими днями ранее, 11 марта, в российской столице переговоры провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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